Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ostružnica ka Adi Ciganliji, Ada Ciganlija, Ada Međica, Vinča uz Dunav, Ritopek, Grocka, Brestovik, Slanci, Veliko Selo, Vinča, Boleč, Kaluđerica, Leštane, Zeleno brdo i Mirijevo.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparate koje ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Apeluje se na sugrađane i da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. U slučaju da građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, kao i subotom od 8 do 14 sati.