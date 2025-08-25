Slušaj vest

Kako e pojasnio autor fotografije, on je prolazio biciklom usred dana kada ju je video. Vratio se i da proveri da mu se možda nije učinilo.

- Vratio sam se da vidim da li sam dobro video i slikao pregaženu životinju - rekao je napomenuvši da mu je bilo žao, te je zato i objavio.

Nije siguran šta se potom desilo s njom.

Vladica Stanković, poznati hvatač zmija s juga Srbije, stručnjak za gmizavce i osnivač Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok", procenio je sledeće:

- Vodena zmija je u pitanju, belouška, nije otrovna. Imamo još jednu vrstu vodenih u Srbiji - kazao je čim je pogledao sliku.

Vladica je procenio da je zgažena, ali i pojasnio kako se tu verovatno zatekla.

- Najverovatnije je prošla kroz šaht. One traže vodu, neke bare, desiće se ponekad da uđu u šaht i izađu negde gde vode nema. Sad kako je malo vreme neobično, zmije su šlogirane i kreću se sporije i jako teško - rekao je Vladica.