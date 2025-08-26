BEŽANIJA, ADA, ZVEZDARA, DORĆOL, VRAČAR: Nova akcija zaprašivanja komaraca u Beogradu danas od 17.30 sati
Akcija zaprašivanja će početi u 17.30 časova na lokacijama Bežanijski zimovnik, Ada Ciganlija, naselja Mirijevo, Lion, Zvezdara, Vukov spomenik, Karaburma, Stara Karaburma, Višnjica, Višnjička banja, Profesorska kolonija, Gundulićev venac, Dorćol, Dunavski kej, Beograd na vodi, Gornji Kalemegdan, Stari grad i Vračar, preneo je portal Beoinfo.
Iz Gradske čistoće su apelovali na građane da ekipama na terenu omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom zaprašivanja.
"Preparate koje ekipe JKP 'Gradska čistoća' koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah", stoji u saopštenju. ; Povećanu koncentraciju komaraca na određenom lokalitetu građani mogu prijaviti servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, kao i subotom od 8 do 14 sati.
Kurir.rs/Beta