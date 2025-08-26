BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Radovi u delovima 8 opština, isključenja i u najstrožem centru Beograda
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:30 - 14:00 CARA DUŠANA: BB,78-80,74,78-88,92-94,98-98,55-57,63-73B, CETINjSKA: 17, DOBRAČINA: 48-50, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,5-7, DOSITEJEVA: 30-32,29-41, FRANCUSKA: 24,32-32A,35-37A, GOSPODAR-JEVREMOVA: 52-56,63-65, PIJACA SKADARLIJA: BB, SKADARSKA: BB,38,21-35,41-55, STRAHINjIĆA BANA: 82,71-77, VENIZELOSOVA: 2-6,12-16,
Zvezdara
09:30 - 21:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 348-376,297-297V,303-319B, VJEKOSLAVA KOVAČA: BB, VUČIĆEV PROLAZ: 10,18-22A,7-9, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 2-4C,3,
09:00 - 13:00 ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 128, Naselje M.MOKRI LUG: PRVOMAJSKA: 2-10,1-7,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DVADESETSEDMOG MARTA: 0BB,12-24,11,15-25, IVANA MILUTINOVIĆA: 32-38,56-58B,62-64A,72A,39-49,53,57,67-67A,75,81A-81F,85-87,93, KOSOVSKA: 2A-18A,24A-34A,1B-7A,11A,23A, MALI ZBEG NOVA 302: 13, MARKA OREŠKOVIĆA: 22A-22C,21,31, OLGE PETROV: 2-16,22,60,1-39N,43-45, PRVOG MAJA: 33, UČITELjSKA: 2A-10A,14-14A,3-19, VALjEVSKOG ODREDA: 2-6,10-20,1-7,
08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-2A, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 6-8,14-20,1-3Z, Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 32, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16B,1-1C,5,13-25, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENjANINSKI PUT: 82X,17A,
Čukarica
09:00 - 16:00 KARPOŠEVA: 24,27,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : BB,150A-150A, STUDENTSKA: BB,7A-7A,25-33,39-43, TOŠIN BUNAR: 190,196-196B KZ,159B,175B,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Veliko polje: NEMA NAZIVA ULICE: 146,180,204,141,181-185A,203-205, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 142A,146A,182A,192,202-204,145,179,203-205A,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje JAKOVO: ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,17-29,35,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Lazarevac sa ulicama Karađorđeva leva strana od Supa do Suda, Branka Radičevića od Supa do Knez Lazar škole i ulica Janka Katića.
Kurir.rs