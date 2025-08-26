„TROFEJ BEOGRADA 2025” U STRELIČARSTVU: 100 takmičara boriće se za medalje
Na takmičenju učestvuju klubovi iz Srbije u svim starosnim kategorijama, i to u stilovima olimpijski luk, složeni luk i goli luk, a finale Kupa Srbije biće održano u metnom streličarstvu.
Takmičenje će biti održano 31. avgusta na fudbalskom terenu FK „Trudbenik”, koji se nalazu u Ulici Pante Srećkovića bb. Očekuje se oko 100 prijavljenih takmičara svih kategorija i stilova.
Završetak takmičenja je planiran oko 14 časova, kada će biti dodeljene medalje. Pehare će poneti učesnici u mlađim starosnim kategorijama, ženskoj i muškoj, koji ostvare najpribližniji rezultat državnom rekordu ili ga potencijalno obore.
Streličarski savez Beogrda zahvalio je Gradu Beogradu i Sekretarijatu za sport i omladinu na doprinosu u realizaciji takmičenja obezbeđivanjem sredstava za finansiranje.
Kurir.rs/Beograd.rs