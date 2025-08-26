Slušaj vest

Na takmičenju učestvuju klubovi iz Srbije u svim starosnim kategorijama, i to u stilovima olimpijski luk, složeni luk i goli luk, a finale Kupa Srbije biće održano u metnom streličarstvu.

Takmičenje će biti održano 31. avgusta na fudbalskom terenu FK „Trudbenik”, koji se nalazu u Ulici Pante Srećkovića bb. Očekuje se oko 100 prijavljenih takmičara svih kategorija i stilova.

Završetak takmičenja je planiran oko 14 časova, kada će biti dodeljene medalje. Pehare će poneti učesnici u mlađim starosnim kategorijama, ženskoj i muškoj, koji ostvare najpribližniji rezultat državnom rekordu ili ga potencijalno obore.

Streličarski savez Beogrda zahvalio je Gradu Beogradu i Sekretarijatu za sport i omladinu na doprinosu u realizaciji takmičenja obezbeđivanjem sredstava za finansiranje.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradRASKOMADANA ZMIJA NASRED ULICE U CENTRU BEOGRADA Najpoznatiji hvatač Vladica ocenio: Najverovatnije je prošla kroz šaht, po ovom vremenu zmije su kao šlogirane
screenshot-20231026-114506.jpg
BeogradOD DANAS VELIKE IZMENE NA TRASAMA GSP LINIJA U CENTRU BEOGRADA: Zbog radova ovi će autobusi saobraćati drugačije, a ova stajališta biće ukinuta (SPISAK)
GSP 1.jpg
BeogradOVO SU "KRTICE" KOJE ĆE KOPATI BEOGRADSKI METRO: Delegacija iz Beograda u Kini obišla fabriku koja gradi enormne mašine, uverili se u kvalitet izrade
a1.JPG
BeogradBEOGRAD UVODI VELIKE PROMENE NOĆNOG PREVOZA: Više od 10 naselja dobija noćne linije, a postojeće trase se prilagođavaju
gsp-nocni-prevoz-foto-dado-djilas.jpg