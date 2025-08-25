Slušaj vest

Prolaznici su primetili da dim kulja iz krova centra. Vatrogasne ekipe odmah su stigle na lice mesta.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, navodno je izgorela sauna u jednom sportskom klubu.   

Zasad još nema informacija o uzroku požara niti o tome da li ima povređenih.

