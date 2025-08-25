U tržnom centru "Stari Merkator" u Ulici Palmira Toljatija u Novom Beogradu došlo je požara.
vatrogasci odmah reagovali
POŽAR U STAROM MERKATORU: Dim kulja iz krova, vatrogasci na licu mesta
Prolaznici su primetili da dim kulja iz krova centra. Vatrogasne ekipe odmah su stigle na lice mesta.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, navodno je izgorela sauna u jednom sportskom klubu.
Zasad još nema informacija o uzroku požara niti o tome da li ima povređenih.
