Otvaranjem groblja za kućne ljubimce pre nešto više od godinu dana, Beograd se pridružio nizu evropskih metropola koje su prepoznale potrebu za ovakvim mestima. Imajući u vidu da je usluga nova, sugrađani se sa njom još uvek upoznaju, a ljubazano osoblje, je spremno da odgovori na sva njihova pitanja.

Groblje se nalazi na Novoj bežaniji, ul. Rajkova br. 9 u mirnom, šumovitom okruženju, sa uređenim stazama, zelenim površinama, kao i posebnim parcelama i infrastrukturom, koji omogućavaju različite načine zbrinjavanja kućnih ljubimaca. Do ovog groblja se može lako stići bilo sopstvenim prevozom ili autobuskim linijama: 65, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 613 i 708.

Svi detalji vezani za ispraćaj mogu se dogovoriti u prijatnom ambijentu upravne zagrade.

Groblje za kućne ljubimce je projektovano sa pažnjom i poštovanjem prema ljubimcima i njihovim vlasnicima, uz obezbeđenje svih neophodnih usluga i pogodnosti za obavljanje ispraćaja. Obezbeđen je širok izbor pogrebne opreme i obeležja, kao i sala za ispraćaj, sa uslugom prikaza video i audio zapisa posvećenih uginulim ljubimcima.

Moguće je naručiti i prilagođene cvetne aranžmane za ispraćaj kućnih ljubimaca, kao i nekoliko modela tipskih nadgrobnih obeležja.

Na groblju za kućne ljubimce postoji posebno uređena zelena površina „Park sećanja“ gde je moguće rasuti pepeo uginulog kućnog ljubimca.

Uvažavajući želje i sugestije sugrađana JKP „Pogrebne usluge“ Beograd je u prethodnom periodu omogućilo i zakup grobnih mesta unapred, pre uginuća ljubimca.

Groblje za kućne ljubimce je otvoreno za posetioce: od 7 do 19 č (1.4 -30.9.) i od 7 do 18 časova (1.10 - 31.3.) .

Uginuće ljubimca se može prijaviti svakod dana od 0-24 časa na broj telefona: 069 855 12 40

Radno vreme službe groblja je od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova. U ovom periodu se putem broja telefona 011 745 5888, mogu dobiti sve neophodne informacije, a na raspolaganju su i dve adrese elektronske pošte: servis.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs i info.grobljekucnihljubimaca@beogradskagroblja.rs.