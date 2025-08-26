Slušaj vest

Palićki zoološki vrt ovog leta dobio je posebnu gošću – žensku kapibaru koja je iz Mađarske stigla 29. jula, iz Zoo vrta Njiređhaz.

Rođena 20. aprila 2016. godine u Holandiji, kapibara je provela devet godina u Mađarskoj pre nego što je stigla u Suboticu.

Kapibare, najveći glodari sveta, poreklom su iz Južne Amerike. Ovo društveno i vodeno orijentisano biće poznato je po tome što može da ostane pod vodom i do pet minuta, a u prirodi živi u velikim grupama i uvek u blizini reka ili jezera.

Palićka kapibara brzo se prilagodila i sada svoje dane deli sa tapirom Ištvanom, koji je do njenog dolaska bio sam u ispustu. Posetioci je mogu videti uz vodenu površinu, kako odmara pored obale ili na malom ostrvcetu, u hladu, gde uživa u travi i trsku.

Kapibara je od prvog dana pokazala izuzetnu druželjubivost i odlično se slaže sa svojim novim saputnikom, pružajući posetiocima posebnu priliku da posmatraju njihovu razigranu interakciju.