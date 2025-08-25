Slušaj vest

Proteklog vikenda, na teritoriji beogradske opštine Rakovica, dogodio se pravi čin vandalizma.

Naime, vrtić"Jezerce", u ul. Edvarda Griga je ozbiljno oštećen kada su NN lica zapalila i uništila dečije rekvizite, stolove, stolice, tobogan, klupe koje se nalaze u dvorištu vrtića.

Na samom objektu su ispisani navijački grafiti.

Zaposleni su bili u šoku kad su u ponedljak ujutru stigli na posao i zatekli jezivi prizor.

Odmah su obavestili policiju.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaSRBIN PREBIO 3 VASPITAČICE U VRTIĆU U NEMAČKOJ: Udarao ih i šutirao u glavu, sve naočigled dece! Ovo je razlog brutalnog napada
profimedia0514291795-nemacka-policija.jpg
HronikaTURSKI RADNIK POVREĐEN NA GRADILIŠTU U KRAGUJEVCU: Pao sa skele, nije životno ugrožen
img-20231127-130309.jpg
HronikaSUĐENJE ZA SMRT DEČAKA KOJI SE UGUŠIO U VRTIĆU: Intervenisala i hitna pomoć, pozlilo jednom od svedoka
sud-sudnica.jpg
HronikaPREVRNUO SE KOMBI KOJI JE PREVOZIO DECU IZ VRTIĆA: Nesreća u Novom Pazaru, dvoje hitno prevezeno u bolnicu
hitna-pomoc.jpg