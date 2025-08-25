Beograd
UŽASAN PRIZOR U VRTIĆU U RAKOVICI Zaposleni zatekli uništen i zapaljen dečiji inventar! Na objektu navijački grafiti
Proteklog vikenda, na teritoriji beogradske opštine Rakovica, dogodio se pravi čin vandalizma.
Naime, vrtić"Jezerce", u ul. Edvarda Griga je ozbiljno oštećen kada su NN lica zapalila i uništila dečije rekvizite, stolove, stolice, tobogan, klupe koje se nalaze u dvorištu vrtića.
Na samom objektu su ispisani navijački grafiti.
Zaposleni su bili u šoku kad su u ponedljak ujutru stigli na posao i zatekli jezivi prizor.
Odmah su obavestili policiju.
Kurir/Telegraf
