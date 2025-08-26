KILOMETARSKA KOLONA KOD AUTOKOMANDE, GUŽVE IMA I NA GAZELI: Ovo je trenutno stanje na ulicama Beograda (foto)
Saobraćaj u Beogradu je pojačanog intenziteta ovog jutra.
Špic je počeo, a trenutno je najveća gužva na Gazeli i kod Autokomande. Kolona vozila formirala se na moto-putu kod Autokomande u smeru ka Novom Sadu. Veći broj vozila je i na Slaviji, kao i na moto-putu kroz Novi Beograd. Gužve ima i u ulicama koje vode do užeg centra grada. Pančevac i Brankov most su prohodni.
Javni saobraćaj danas funkcioniše po redovnom režimu, a sve ulice u Beogradu su prohodne.
AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta
Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).
Na autoputevima u smeru ka zemljama zapadne Evrope saobraća veći broj vozila sa stranim registraskim oznakama što na graničnim prelazima uslovljava promenljiva i povremeno duža zadržavanja, naveo je AMSS.
U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zbog toga se savetuje poštovanje postavljene signalizacije kao i ograničenje brzine. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na prelazima Batrovci i Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju po dva sata, a na graničnom prelazu Šid sat vremena, naveo je AMSS.