Saobraćaj u Beogradu je pojačanog intenziteta ovog jutra.

Špic je počeo, a trenutno je najveća gužva na Gazeli i kod Autokomande. Kolona vozila formirala se na moto-putu kod Autokomande u smeru ka Novom Sadu. Veći broj vozila je i na Slaviji, kao i na moto-putu kroz Novi Beograd. Gužve ima i u ulicama koje vode do užeg centra grada. Pančevac i Brankov most su prohodni.

Javni saobraćaj danas funkcioniše po redovnom režimu, a sve ulice u Beogradu su prohodne.

AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta

Saobraćaj u Srbiji je pojačanog intenziteta, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Na autoputevima u smeru ka zemljama zapadne Evrope saobraća veći broj vozila sa stranim registraskim oznakama što na graničnim prelazima uslovljava promenljiva i povremeno duža zadržavanja, naveo je AMSS.

U zonama radova saobraćaj može biti dodatno usporen i zbog toga se savetuje poštovanje postavljene signalizacije kao i ograničenje brzine. Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.