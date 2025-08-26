rajem prethodne godine posetiocima Novog groblja predstavljena je aplikacija „Aleje sećanja“, pomoću koje su korišćenjem savremenih tehnologija i proširene stvarnosti aninimirno pet istaknutih spomenika spomenika na Novom groblju. Cilj aplikacije je da na inovativan način omogući posetiocima da saznaju više o značajnim istorijskim ličnostima i događajima iz vremena kojima su posvećeni spomenici na Novom groblju u Beogradu. Aplikacija vodi posetioce kroz herojska i turbuelntna vremena Velikog rata, obilaskom poslednjih počivališta dva izuzetna vojna zapovednika (Vojvode Radomira Putnika i Vojvode Živojina Mišića) i tri zajedničke grobnice palih ratnika: Srpsku kosturnicu, Rusku Kosturnicu i Austrougarsko vojno groblje. Svi materijali su dostupni na srpskom i engleskom jeziku.