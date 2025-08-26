DIGITALIZOVAN DEO KULTURNOG NASLEĐA NOVOG GROBLJA: Prošetajte Alejama sećaja uz pomoć istoimene aplikacije
rajem prethodne godine posetiocima Novog groblja predstavljena je aplikacija „Aleje sećanja“, pomoću koje su korišćenjem savremenih tehnologija i proširene stvarnosti aninimirno pet istaknutih spomenika spomenika na Novom groblju. Cilj aplikacije je da na inovativan način omogući posetiocima da saznaju više o značajnim istorijskim ličnostima i događajima iz vremena kojima su posvećeni spomenici na Novom groblju u Beogradu. Aplikacija vodi posetioce kroz herojska i turbuelntna vremena Velikog rata, obilaskom poslednjih počivališta dva izuzetna vojna zapovednika (Vojvode Radomira Putnika i Vojvode Živojina Mišića) i tri zajedničke grobnice palih ratnika: Srpsku kosturnicu, Rusku Kosturnicu i Austrougarsko vojno groblje. Svi materijali su dostupni na srpskom i engleskom jeziku.
Aplikacija je nedavno proširena animiranjem spomenika još nekolio heroja prvog svetskog rata: Vojvode Petra Bojovića, Majora Dragutina Gavrilovića i heroine Milunke Savić, sa osvrtom i na ostale žene ratnice koje su svojom neizmernom hrabrošću pokazanom u toku Velikog rata obeležile ovu epohu.
Za najadoznalije sugrađane koji se odluče da obiđu svih osam lokacija, pripremljeno je i malo iznenađenje.
Aplikacija je besplatna i prilagođena Android i iPhone uređajima, odnosno može se preuzeti u Google Play i Android App prodavnicama. Detalji se mogu pogledati i na stranici https://alejesecanja.rs/.
JKP "Pogrebne usluge" Beograd