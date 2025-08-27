Slušaj vest

 Delovi Beograda biće danas bez električne energije zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

U nastavku pogledajte detaljan spisak ulica u kojima su planirana isključenja:

Stari grad

Od 09:30 do 14:00

Despota Đurđa br. 13

Dunavska br. 26

Mike Alasa br. 24–28

Solunska br. 30–38 i 23–25

Naselje Beograd – Dračka br. 1–3
Od 09:00 do 12:00

Uzun Mirkova br. 4
Vračar

Od 09:00 do 14:00

Niška br. 50
Zvezdara

Od 09:30 do 21:00

Bregalnička br. 2–4, br. 12, br. 1–3

Bulevar Kralja Aleksandra br. 218–222, 226–232, 236–240

Kajmakčalanska br. 58, 62, 63–69, 73

Silvija Kranjčevića br. 4–20, br. 1–7A, br. 11

Od 09:00 do 14:00

Bulevar Kralja Aleksandra br. 158, 162

Čučuk-Stanina br. 2–4, br. 1–5

Vojvode Šupljikca br. 21–23
Palilula (naselje Borča)

Od 08:30 do 15:00

Bratstva i Jedinstva br. 2B–6, 12–20, 23B–29V, 33–51

Đordana Bruna br. 8, 12–24, 7–21

Koste Manojlovića: BB, BB, 6D–8

Milana Toplice br. 0BB–8, 12–16F, 9–17, 21, 25–31V

Pabla Pikasa br. 7

Užička br. 2–8, 15

Vojislava Ivetića br. 2–14, 1–11, 15

Od 09:00 do 15:00

Dičinska br. 26, 53A–59

Jadarska br. 20, 26

Karinska br. 39, 42, 46, 47–49, 52, 58
Novi Beograd

Od 08:30 do 14:30

Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 130, 134, 146–154

Bulevar Mihajla Pupina (Lenjinov br.) br. 169–171

Bulevar Zorana Đinđića: BB,106A,114

Narodnih heroja br. 3–5

Omladinskih brigada br. 10–36

Pariske komune br. 9–11
Zemun (naselje Batajnica)

Od 08:30 do 16:00

Kralja Mihaila Zetskog br. 2
Obrenovac

Od 08:00 do 15:00

Naselje Urovci – Ušće (nema naziv) br. 226

Ušće – Crvenkovića kraj br. 6, 1–5

Donji kraj br. 222, 9, 21A, 221–223, 227

Gola bara br. 22–26, 30–42, 52–78, 82–106, 1–1A

Gorjača br. 2–4, 8–10, 220A–224, 13, 17, 21B

Poljački kraj br. 15–35, 18–24, 28–32

Staro Ušće br. 225

Ušće (nema naziv) br. 6, 10–12, 216, 220, 246–248, 274, 302, 13–19, 153, 245

Višnjak br. 10A, 88, 194, 244, 19A–21, 219A, 249

Voćnjak br. 230

Od 09:00 do 17:00 (naselje Skela)

Desetog oktobra br. 18, 22, 52, 56, 74–74, 92A, 98, 7, 13–15A, 21, 27, 43–47, 57, 93–95, 99A, 191

Kod doma br. 1111BB

Mijića kraj br. 2, 74, 17

Milisava Glumčevića br. 8A–10A

Živka Markovića br. 44A, 79
Surčin (naselje Surčin)

Od 08:30 do 14:30

Baštovanska br. 184–192A, 179–189

Vinogradska br. 35–35b
Lajkovac (Lazarevac)

Od 09:00 do 13:00

Opština Lajkovac – ulica Stoleta Aranđelovića br. 1
Lazarevac (delovi)

Od 08:00 do 14:00

Naselje sela Rudovci – zaseok Simića kraj

Od 08:00 do 14:00

Ulice: Mije Aleksića, Branka Radičevića, Branka Todorovića, Vojvode Putnika ka Šušnjaru, deo Valandovske do pošte, deo ulice Vuka Karadžića

