DELOVI 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Isključenja od 8 sati, proverite da li je vaša ulica na spisku
Delovi Beograda biće danas bez električne energije zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.
U nastavku pogledajte detaljan spisak ulica u kojima su planirana isključenja:
Stari grad
Od 09:30 do 14:00
Despota Đurđa br. 13
Dunavska br. 26
Mike Alasa br. 24–28
Solunska br. 30–38 i 23–25
Naselje Beograd – Dračka br. 1–3
elektrodistribucija.rs
Od 09:00 do 12:00
Uzun Mirkova br. 4
elektrodistribucija.rs
Vračar
Od 09:00 do 14:00
Niška br. 50
elektrodistribucija.rs
Zvezdara
Od 09:30 do 21:00
Bregalnička br. 2–4, br. 12, br. 1–3
Bulevar Kralja Aleksandra br. 218–222, 226–232, 236–240
Kajmakčalanska br. 58, 62, 63–69, 73
Silvija Kranjčevića br. 4–20, br. 1–7A, br. 11
Od 09:00 do 14:00
Bulevar Kralja Aleksandra br. 158, 162
Čučuk-Stanina br. 2–4, br. 1–5
Vojvode Šupljikca br. 21–23
elektrodistribucija.rs
Palilula (naselje Borča)
Od 08:30 do 15:00
Bratstva i Jedinstva br. 2B–6, 12–20, 23B–29V, 33–51
Đordana Bruna br. 8, 12–24, 7–21
Koste Manojlovića: BB, BB, 6D–8
Milana Toplice br. 0BB–8, 12–16F, 9–17, 21, 25–31V
Pabla Pikasa br. 7
Užička br. 2–8, 15
Vojislava Ivetića br. 2–14, 1–11, 15
Od 09:00 do 15:00
Dičinska br. 26, 53A–59
Jadarska br. 20, 26
Karinska br. 39, 42, 46, 47–49, 52, 58
elektrodistribucija.rs
Novi Beograd
Od 08:30 do 14:30
Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 130, 134, 146–154
Bulevar Mihajla Pupina (Lenjinov br.) br. 169–171
Bulevar Zorana Đinđića: BB,106A,114
Narodnih heroja br. 3–5
Omladinskih brigada br. 10–36
Pariske komune br. 9–11
elektrodistribucija.rs
Zemun (naselje Batajnica)
Od 08:30 do 16:00
Kralja Mihaila Zetskog br. 2
elektrodistribucija.rs
Obrenovac
Od 08:00 do 15:00
Naselje Urovci – Ušće (nema naziv) br. 226
Ušće – Crvenkovića kraj br. 6, 1–5
Donji kraj br. 222, 9, 21A, 221–223, 227
Gola bara br. 22–26, 30–42, 52–78, 82–106, 1–1A
Gorjača br. 2–4, 8–10, 220A–224, 13, 17, 21B
Poljački kraj br. 15–35, 18–24, 28–32
Staro Ušće br. 225
Ušće (nema naziv) br. 6, 10–12, 216, 220, 246–248, 274, 302, 13–19, 153, 245
Višnjak br. 10A, 88, 194, 244, 19A–21, 219A, 249
Voćnjak br. 230
Od 09:00 do 17:00 (naselje Skela)
Desetog oktobra br. 18, 22, 52, 56, 74–74, 92A, 98, 7, 13–15A, 21, 27, 43–47, 57, 93–95, 99A, 191
Kod doma br. 1111BB
Mijića kraj br. 2, 74, 17
Milisava Glumčevića br. 8A–10A
Živka Markovića br. 44A, 79
elektrodistribucija.rs
Surčin (naselje Surčin)
Od 08:30 do 14:30
Baštovanska br. 184–192A, 179–189
Vinogradska br. 35–35b
elektrodistribucija.rs
Lajkovac (Lazarevac)
Od 09:00 do 13:00
Opština Lajkovac – ulica Stoleta Aranđelovića br. 1
elektrodistribucija.rs
Lazarevac (delovi)
Od 08:00 do 14:00
Naselje sela Rudovci – zaseok Simića kraj
Od 08:00 do 14:00
Ulice: Mije Aleksića, Branka Radičevića, Branka Todorovića, Vojvode Putnika ka Šušnjaru, deo Valandovske do pošte, deo ulice Vuka Karadžića