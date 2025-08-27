Slušaj vest

Sve ulice u Beogradu ovog jutra su prohodne, a saobraćaj je pojačan samo na nekim glavnim saobraćajnicama. 

Veći broj vozila je na Gazeli i kod Autokomadne. Saobraćaj se usporeno odvija i prilaizma centru grada.

Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Stanje na putevima

Automobili na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, čekaju oko tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na Batrovcima kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko šest sati, dok na prelazu Šid čekaju dva sata, a na Sremskoj Rači oko sat.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama, saopštio je AMSS.

Ne propustiteAuto"Crna smrt" motora: Ovo je greška koja ubija automobile, a mnogi vozači je svakodnevno prave
Tehnički pregled vozila
AutoMesečna pretplata za veću snagu – budućnost ili eksploatacija? Volkswagen pokrenuo kontroverzni model pretplate
DB2024AU01258_large.jpg
AutoAudi E5 Sportback: Novi električni fastback za kinesko tržište označava početak nove ere
A251419_large.jpg
AutoRashladna tečnost može napraviti veliki problem automobilu: Deluje lako, ali tu se krije opasna zamka za vaše vozilo
Tehnički pregled vozila