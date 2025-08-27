Slušaj vest

Sve ulice u Beogradu ovog jutra su prohodne, a saobraćaj je pojačan samo na nekim glavnim saobraćajnicama.

Veći broj vozila je na Gazeli i kod Autokomadne. Saobraćaj se usporeno odvija i prilaizma centru grada.

Gradski prevoz funkcioniše po redovnom režimu.

1/9 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Stanje na putevima

Automobili na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, čekaju oko tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na Batrovcima kamioni na izlazu iz Srbije čekaju oko šest sati, dok na prelazu Šid čekaju dva sata, a na Sremskoj Rači oko sat.