Održavanje samog grobnog mesta i nadgrobnog obeležja (spomenika) je obaveza korisnika grobnih mesta. Nestabilan spomenik predstavlja opasnost kako za druge spomenike i grobna mesta, tako i za posetioce groblja. U slučaju nastanka štete, nosilac prava korišćenja grobnog mesta je odgovoran za oštećenja na drugim spomen obeležjima.

Briga o stabilnosti i bezbednosti nadgrobnih obeležja je naročito značajna na starjim grobljima, kao što su Novo, Centrlano, Topčidersko, Zemunsko i Staro bežanijsko groblje, gde je u isto grobno mesto obavljeno više sahrana, što dodatno utiče na stabilnost spomenika. JKP „Pogrebne usluge“ Beograd je u prethodnih desetak godina postiglo značajan napredak u pogledu rešavanja problema nestabilnih i nebezbednih spomenika primenom tehničkog rešenja u vidu izrade šipova, koji obezbeđuju dugotrajnu stabilizaciju grobnog mesta.

Ugradnjom šipova se postižu standardi kao kod novih grobnih mesta, što omogućava: zadržavanje svih postojećih nadzemnih elemenata spomenika, zadržavanje starog spomenika i izradu nove poklopne ploče, kao i izradu novog spomen obeležja.

S obzirom na važeće propise, jedino što preduzeće može da učini u slučaju nestabilnih spomenika koji ugrožavaju kako susedne spomenike tako i posetioce grobalja je da položi nebezbedna nadgrobna obeležja i obavesti nosioce prava korišćenja u pisanoj formi o potencijalnom bezbednosnom riziku i potrebi sanacije. JKP „Pogrebne usluge“ Beograd nudi posebne pogodnosti za sanaciju nestabilnih nadgrobnih obeležja, primenom pomenute tehnike koja obezbeđuje njihovu dugotrajnu stabilnost, odnosno ovu uslugu je moguće platiti na više mesečnih rata.

Pored radova na stabilizaciji spomen obeležja, JKP „Pogrebne usluge“ Beograd pruža i dodatne usluge uređivanja grobnog mesta, koje uključuju: čišćenje i pranje spomenika mašinski i ručno, uključujući pranje pumpom pod visokim pritiskom (gde je moguće), dopunu zemlje ili nasipanje rizle, sadnju cveća i trave na grobnom mestu i dr.

Dodatne informacije se mogu dobiti na: 011/2071-396 i 064/855-4291 (radnim danima od 7 do 15 časova), ili na: info@beograskagroblja.rs