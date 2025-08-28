Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje, zbog radova, u pet opština u Beogradu. 

1. Stari grad

09:30 – 14:00 - Ulice Pančićeva (brojevi 2–20, i broj 3) su bez struje.

2. Palilula

08:00 – 17:00 - Isključenje u sledećim delovima:

Orahovska 19

Maksima Gorkog 30E

U naselju Krnjača: Aprila (BB, 28–46, 52B, 74, 41, 49–55B, 65–67B, 71B–73B, 85, 101–103A, 107A, 111A, 117A–117B, 123A)

Bukuljska 1–5

Crkvište 18B–20V, 42, 82B–82V

Jasenska 10

Ljudevita Štura 4–14, 5A

Maksima Gorkog 10–22P, 60A, 70, 5A–7V, 11G–11J

Milice Hrebeljanović 15–17, 43G

Tiška 8, 12, 20

U naselju Ovča - Crkvište: 4–6, 26–36, 48, 60, 68, 72, 76, 86, 1–7Đ, 21B–23E, 29, 37–37A, 43, 47A, 51–51M, 83

3. Novi Beograd

08:30 – 13:30

Bulevar Mihajla Pupina (takođe poznat kao Bulevar Lenjina) 119–139

Bulevar Zorana Đinđića 66–76

4. Opština Obrenovac

09:00 – 17:00 - U naselju Obrenovac (Skela):

Ulice: Skela 10

Živka Markovića 14A, 38, 11B

Živorada Dragojlovića 8, 12, 35

5. Lazarеvac i okolina

Lazarevac:

11:00 – 13:00 - naselje Dudovica (centar i okolno područje oko Tadićevog stovarišta)

08:00 – 14:00 - naselje Lazarevac (osnovna škola „Knez Lazar“)

13:00 – 15:00 - naselje Rudovci (od vatrogasne stanice ka centru)

09:00 – 11:00 - naselje Šopić na Ibarskom putu (od skretanja za Crne Bare ka Beogradu)

09:00 – 15:00 - naselje Strmovo (Barošavačko)

Opština Lajkovac:

11:00 – 13:00 - naselje Vračević (oko fudbalskog igrališta ka Čitačkim kolibama)

09:00 – 11:00 - naselje Bogovađa (od centra ka vojnoj pošti)

13:00 – 15:00 - naselje Pepeljevac (ka Lajkovcu, Janjićima, Česmi i Savkovićima)

