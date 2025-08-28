DANAS BEZ STRUJE OVI DELOVI BEOGRADA: Isključenja u 5 opština, proverite da li je vaša ulica na spisku
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje, zbog radova, u pet opština u Beogradu.
1. Stari grad
09:30 – 14:00 - Ulice Pančićeva (brojevi 2–20, i broj 3) su bez struje.
2. Palilula
08:00 – 17:00 - Isključenje u sledećim delovima:
Orahovska 19
Maksima Gorkog 30E
U naselju Krnjača: Aprila (BB, 28–46, 52B, 74, 41, 49–55B, 65–67B, 71B–73B, 85, 101–103A, 107A, 111A, 117A–117B, 123A)
Bukuljska 1–5
Crkvište 18B–20V, 42, 82B–82V
Jasenska 10
Ljudevita Štura 4–14, 5A
Maksima Gorkog 10–22P, 60A, 70, 5A–7V, 11G–11J
Milice Hrebeljanović 15–17, 43G
Tiška 8, 12, 20
U naselju Ovča - Crkvište: 4–6, 26–36, 48, 60, 68, 72, 76, 86, 1–7Đ, 21B–23E, 29, 37–37A, 43, 47A, 51–51M, 83
3. Novi Beograd
08:30 – 13:30
Bulevar Mihajla Pupina (takođe poznat kao Bulevar Lenjina) 119–139
Bulevar Zorana Đinđića 66–76
4. Opština Obrenovac
09:00 – 17:00 - U naselju Obrenovac (Skela):
Ulice: Skela 10
Živka Markovića 14A, 38, 11B
Živorada Dragojlovića 8, 12, 35
5. Lazarеvac i okolina
Lazarevac:
11:00 – 13:00 - naselje Dudovica (centar i okolno područje oko Tadićevog stovarišta)
08:00 – 14:00 - naselje Lazarevac (osnovna škola „Knez Lazar“)
13:00 – 15:00 - naselje Rudovci (od vatrogasne stanice ka centru)
09:00 – 11:00 - naselje Šopić na Ibarskom putu (od skretanja za Crne Bare ka Beogradu)
09:00 – 15:00 - naselje Strmovo (Barošavačko)
Opština Lajkovac:
11:00 – 13:00 - naselje Vračević (oko fudbalskog igrališta ka Čitačkim kolibama)
09:00 – 11:00 - naselje Bogovađa (od centra ka vojnoj pošti)
13:00 – 15:00 - naselje Pepeljevac (ka Lajkovcu, Janjićima, Česmi i Savkovićima)