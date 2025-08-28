Beogradske ulice ovog jutra su prohodne, a saobraćaj i na mostovima teče bez gužvi i zastoja.
SVE TEČE BEZ ZASTOJA I GUŽVI: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (FOTO)
GSP saobraća uobičajeno, po redovnom režimu, u jutarnjem špicu.
Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima
Saobraćaj je pojačan na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina i povremeno na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš prilikom izlaza Srbije zadržavaju oko 45 minuta.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, AMSS savetuje vozačima češće pauze tokom voznje i izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.
