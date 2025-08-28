Slušaj vest

GSP saobraća uobičajeno, po redovnom režimu, u jutarnjem špicu.

Pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i u gradovima

Saobraćaj je pojačan na glavnim putnim pravcima, unutar gradskih sredina i povremeno na graničnim prelazima, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Putnička vozila se na graničnom prelazu Horgoš prilikom izlaza Srbije zadržavaju oko 45 minuta.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Zbog visokih temperatura koje su za danas najavljene, AMSS savetuje vozačima češće pauze tokom voznje i izbegavanje putovanja u najtoplijem delu dana.

