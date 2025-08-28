Vojnotehnički institut (VTI) u Beogradu sprovešće danas "redovne i planske aktivnosti ispitivanja", saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Beograd
BEOGRAĐANI, NEMA OPASNOSTI! Vojnotehnički institut: Redovna ispitivanja danas u kasarni Žarkovo
Naveli su da će ispitivanja biti sprovedena u kasarni "Žarkovo".
"Ispitivanja se izvršavaju u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", piše u saopštenju Vojnotehničkog instituta.
Kurir.rs/Beta
