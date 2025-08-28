Slušaj vest

Naveli su da će ispitivanja biti sprovedena u kasarni "Žarkovo".

"Ispitivanja se izvršavaju u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", piše u saopštenju Vojnotehničkog instituta.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradMUŠKARAC PAO SA VISINE U BEOGRADU: Pad sa pet metara, lakše povređen
0809-ministarstvo-odbrane-8.jpg
BeogradSVE TEČE BEZ ZASTOJA I GUŽVI: Beogradske ulice prohodne, GSP saobraća uobičajeno (FOTO)
Screenshot 2025-08-28 081957.png
BeogradIZMENE NA LINIJAMA GRADSKOG PREVOZA TOKOM "BIR FESTA" Od danas pa do kraja meseca! Neke menjaju trasu, a ova stajališta se ukidaju
IMG_20250703_200526.jpg
BeogradTRAMVAJI NA OVIM LINIJAMA JUTROS VOZE SKRAĆENO: Kvar na kontaktnoj mreži u Novom Beogradu
viber-image-20190906-145915.jpg