U bolnicu u Zemunu juče je bez svesti i u jako teškom stanju primljen Z.N.(50) koji je pao sa tri metra visine na beton kod TC "Ušće".

Lekari mu se bore za život.

Prema poslednjim informacijama, njemu su lekari konstatovali krvarenje na mozgu!

Kako se saznaje, Z.N. je radnik jedne firme i bio je angažovan da okreči deo TC " Ušće". Prema rečima svedoka, on se popeo na kontejner, a još nije jasno kako je izgubio ravnotežu i pao.

U bolnicu je primljen bez svesti i lekari kažu da je u kritičnom stanju.

O celom slučaju obavešteno je tužilaštvo, ali i inspekcija rada.

- Niko nije bio pored njega kada je pao. U slučaju da je kamera snimila nesrećan trenutak biće poznato više detalja. Istraga je u toku - kaže izvor.

Da zlo bude još veće čovek je prilikom pada pao direkno na glavu! Sa njim nije još moguće obaviti razgovor jer nije u svesnom stanju.