Beograd
BEOGRADSKI NOĆNI MARKET: Danas na pijaci "Skadarlija", od 17 do 22 sata
Manifestacija "Beogradski noćni market" biće održana danas na pijaci "Skadarlija", od 17 do 22 časa, u organizaciji JKP "Beogradske pijace" i Udruženja "Najjači ukusi Srbije".
Posetioce očekuje veliki broj zanatlija, dizajnera, umetnika, poljoprivrednih gazdinstava, porodičnih radionica, strit fud specijaliteta i raznovrsnih autentičnih pića.
Najveći kreativni market pod otvorenim nebom i ovoga puta učiniće pijacu "Skadarlija" nezaobilaznim mestom dobrog provoda, druženja, odlične atmosfere i kupovine, navedeno je u sopštenju JKP "Beogradske pijace".
Ulaz je slobodan.
