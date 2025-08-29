Slušaj vest

Manifestacija "Beogradski noćni market" biće održana danas na pijaci "Skadarlija", od 17 do 22 časa, u organizaciji JKP "Beogradske pijace" i Udruženja "Najjači ukusi Srbije".

Posetioce očekuje veliki broj zanatlija, dizajnera, umetnika, poljoprivrednih gazdinstava, porodičnih radionica, strit fud specijaliteta i raznovrsnih autentičnih pića.

Najveći kreativni market pod otvorenim nebom i ovoga puta učiniće pijacu "Skadarlija" nezaobilaznim mestom dobrog provoda, druženja, odlične atmosfere i kupovine, navedeno je u sopštenju JKP "Beogradske pijace".

Ulaz je slobodan.

