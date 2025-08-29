DELOVI ČAK 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Uključujući i centar, spisak za isključenja najduži u Barajevu i Obrenovcu, proverite!
Spisak za isključenja struje.
Vračar
08:30 - 14:00 HADžI-RUVIMOVA: 2-2A,14,20-22,1-5, KALENIĆEVA: 2-6,10-10,3-5, MAKSIMA GORKOG: 5-5,9-17, MILEŠEVSKA: BB,8-16,20-20,9-11,17-21, PETROGRADSKA: 4-12,1-7F/8, SINĐELIĆEVA: 21-25, TOMAŠA JEŽA: 2-6,14,1,5-11, TOPOLSKA: 4-24,3-19,23, VOJVODE DRAGOMIRA: 4,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje PADINSKA SKELA: VRBOVSKI: 2-18,3-19, Naselje VRBOVSKI: VRBOVSKI: BB,BB,BB,BB,bb,
Savski venac
08:00 - 18:00 ANDRE NIKOLIĆA: 4-6,bb,4-6,2-10,3-3, Naselje SENjAK: VASE PELAGIĆA: BB,46A-50,31,
Voždovac
09:00 - 15:00 PAŠMANSKA: 17,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: 22 DECEMBRA: 2,6-10,14-18,1-13A, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA: 10-20,17-21, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 5.DEO: 12-14,18-24,28,5-5A,
09:00 - 16:00 KARPOŠEVA: 24,27,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 167A, NARODNIH HEROJA: 10-10,1-3,7-9, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,2-6A, PARISKE KOMUNE: 1-5,13-13,
10:00 - 12:00 OMLADINSKIH BRIGADA: 214A,
08:00 - 10:00 DR IVANA RIBARA: 203,
Zemun
23:00 - 05:00 BATAJNIČKI DRUM: 1,
Barajevo
08:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: BARAJEVSKA: 1,7-23, BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, BORIVOJA TAŠIĆA: 6A,30A-34,48,54-60G,76,1-1V,5A, CARA LAZARA: 2,1-11, CARICE MILICE: 1-11, DUJE DAMNjANOVIĆA: 0,6A-10B,14-16,1-1A,5-11,15-17A,23-25,35A, DVADESETOG OKTOBRA: 0-12,88,1-3,7-11, GAJ NOVA 1: 8-14, GAJ NOVA 11: 1,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, JEDINSTVA: 1A, PROKIĆA KRAJ: 0,6,10-26,32-44,48-52,386,23-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SVETOSAVSKA: BB,24-28,158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-380,394-394A,23-23A,27-29D,33-43Đ,67,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-363,367,371,375-377B,383,389-397,403-411,415-417,425-443,447-453,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43, ŽELEZNIČKA: 0,4A,12A-14B,18,9-9B,17, ŽIVKA STEVANOVIĆA-ŽIKICE: 2-18D,84,132F0A,1-3,9,13-19,23-25A,29,33,117,161, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-146,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 6-10,14,20,24-28,214,220,228,232,236,240,416,17-19,49,119,131,141,145-147,153-155,223, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21, Naselje SKELA: DESETOG OKTOBRA: 2-4A,16,32,1,7-9A,17,29,33-35, DONjI KRAJ: 29, KOD DOMA: 2,24,1-3,1111, MIJIĆA KRAJ: 6,12,18,7-15,21-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16,24-30,34-40,50-52,56,60-62,19-23,29-45,49-57, MILANA MIRČETIĆA: 1,35-35A, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-6B,15, MIODRAGA MIJIĆA: 6, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 2-4,8,15A,23,29-31,35, PETRA GLUMČEVIĆA: 2-8,5, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 10,212-214,226,242,1,123,135-141,145,149,163, SAVSKA: 18-24,34,25,43, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 224-226,
Obrenovac 08:00 - 15:00 Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60,7,13,21,27-27A,31,39A,51-51A,59-61,65-67A, BROVIĆ SELO: 10,156,163,187,191, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,18-18A,24A-30,34A,40A,46,78,106,122,128,164,170,176,186-190,1-7,17,27-27A,33-37,41,45-47,55,61-65,69-71,79-81A,95,125,129,171,177-179,191,195, ĐURĐEVIĆA KRAJ: 128B-128C,186, JOVANOVIĆA KRAJ: 158,162, KEDIĆ KRAJ: 17, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MIHAILOVIĆA KRAJ: 22B,144A, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, MIŠIĆA KRAJ: 54,39B-39C, NEDELjKOVIĆA KRAJ: 136, NEMA NAZIVA ULICE: 96,106,186,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 2A,6-8,12A,18A-20A,26,34,42-44,52-54,60,64-66,70A,76-78,1-5,15-17A,35,41,47,53,59,67,73-75A,79,83,133,149, SREDNjI KRAJ: 51, STANIŠIĆA KRAJ: 104,198, TANACKOVIĆA KRAJ: 119, VALjEVSKI PUT: 0,8,12,18-20,26-30A,34-42,48-54A,60,82,336,1-1,9-11,23-27C,31A-33,37,53,63,79,85,145, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 66,102,130,166,178-180,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 2A,20,24A,32,38,46,58-58A,70-72,82,86,96A,110-112,116,120-122,130-132,140-148,154,186-188,200,210,214-218,1-7,111-113,119,127-129,135,145,159,183,207,213,217,273, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,72-74,78,84,98,160,3-7A,71,75,79,85,97,107,143,151,159, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,14,30A-32,40-42,50,56,74,78,84,94A-100,104,114,21,33-37,85, BRANKA TOMIĆA: 22,48-50,62,72-76,7,47,65-67,73-75, BROVIĆ: 0,24,213, DRAGUTINA ĐURĐEVIĆA: 4,38,126,5,13,17,37,41,61,69, KOD DOMA: 0,6,1BB,59,255,1111, KOD GROBLjA: 28,68,11,15,51,83, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 0,1-1, MILETE ERAKOVIĆA: 20,28,190,206,218,5,13,29,171,195, MILUTINA ERAKOVIĆA: 22,38,48-48B,54-54A,64A,70,76-76A,104,110,118,222-224,232,240-242,246-250,1-3,15,19,27-29B,101,131,231,263, MIRKOVIĆA KRAJ: 0,24,272A,280B,564,1A,21-23,233,259A-261A, PIROMAN: 0,55, PREDRAGA MARKOVIĆA-ALIMPIJE: 2,34,44,50,136,216,220,1,11A,15-21A,29,37-39,43-47,57-59, SELO: 242,5,81, TOMIĆA KRAJ: 20A,34A,58,66A,82-82A,158,1,17,35-37,45A,55,63,67,83,127,159, VALjEVSKI PUT: 2-8A,12,16-22,26-26,34,38-40A,44-48,52-54A,64,68B,108,142,146,252,3,7-9,13-17,21,27-31,37-37,43-45,49,139-141,145,263,1111BB, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 140,523,1111, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,156Ž,242,506-508,512,516-518,87,225,237,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 136,140-142,160,164A,176,222A,516-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541, Naselje TRSTENICA: BIRČANSKI KRAJ: 222, GORNjI KRAJ: 137B, ILIJE GOJKOVIĆA: 8,222,234B,240-244,248,254,119-119C,209A-209B,235-245,249-255, KOD DOMA: 18,86,136,148B,152-154,162B-162C,186,1,141,151-153,157-161A,265, KOD GROBLjA: 152C,156, KOD ŠKOLE: 6,146,150,166,143,163, SUVODANj: 2,6-8A,112A,156A-156B,182,196,200-204B,208A-222H,228-230,234B-234C,1-1BB,27A,53B,65,197D,201-201D,207B-209E,213-221,225-229,233,257A-257D, TANjA: 136,144A,148,160,164-172,176-178,117A,145-147,165-171,175-177, TRSTENICA NEMA NAZIV: 142,164,186,218,226,65,153,195,
Lazarevac
09:00 - 11:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto sela Kalenić zaseok Novo naselje.
11:00 - 13:00 Opština Ljig: naseljeno mesta sela Kalanjevci zaseok Mirići.
13:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesta sela Gornja Toplica zaseok Vrujački Raj.
08:00 - 15:00 Opština Aranđelovac: naseljeno mesta sela Venčane zaseok Vrošica i stara Crkva.
Kurir.rs