Veliki požar buknuo je večeras kod Sava centra u Beogradu.

Oko 21:10 izbio je požar pored autoputa u pravcu ka Zagrebu. Kako navode svedoci, u jednom trenutku se začuo prasak nalik na petardu i pored dvojice dečaka koja su prolazila trotoarom se zapalila vatra.

Kako se može videti na snimku sa društvenih mreža, vatra je zahvatila travu pored puta.

Svedoci navode da je najverovatnije da su pomenuti dečaci bacili petardu u travu, a da se vatra brzo proširila, jer je u tom delu trava suva.

Očevici navode da se dim širio u okolini Sava centra, a prisutni građani su odmah alarmirali nadležne službe.