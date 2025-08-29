Slušaj vest

Vožnja kajakom važi za onu opasnu, ali ipak naši sportisti nižu uspehe u ovom sportu. Kako savladati kajak, i da li se može trenirati rekreativno?

Srpska kajakašica Milica Novaković osvojila je 6. mesto na svetskom prvenstvu na 500 metara koji je održan u Milanu, a kako se srpski kajkaši pripremaju bez mora, za Kurir televiziju objasnio je Steren Biljić, selektor, višestruki šampion i instruktor. 

Kako se savladava vožnja kajaka i da li se može trenirati rekreativno? Izvor: Kurir televizija

- U kajaku sam 25 godina, od moje 15. godine. Ranije sam bio takmičar, sada sam već četiri godine selektor. Na mirnim i divljim vodam asmo uspešni, ali mirne vode su uspešnije. Generalno je zapostavljen kajak, nema toliko finansija u tome pa se mali broj ljudi opredeljuje za ovaj sport - kaže on.

Biljić je objasnio da za vožnju kajaka nije potrebno more, pa kaže i da neretko mala deca dolaze na obuku:

- Sa decom i rekreativcima pored kajaka i vesla oni dobiju sigurnosni prsluk koji morjau da nose. Oni koji žele da reakretivno voze kajak su oni koji dođu 3 ili 4 puta nedeljno. Radimo i kajak avanture gde ljudi osim vožnje kajaka upoznaju i reke i jezera Srbije - kaže on. 

Biljić kaže da se ljudi neretko pri obuci uplaše da ne ispadnu iz kajaka, a ukoliko i sami želite da se oprobate u ovom sportu evo kako da nađete instruktora:

- Naš klub se nalazi u blizini Mosta na Adi, 100 metara nizvodno ka Sajmu. Možete rekreativno voziti kajak, a možete povesti i celu porodicu. Naši tereni će vas naučiti sve što je potrebno - kaže Biljić.

