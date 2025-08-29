Slušaj vest

Beli spomenik u formi krsta na čijoj prednjoj strani je uklesano Isidora Sekulić, a zadnjoj 1877-1958. uz stazu parcele broj 2 na Topčiderskom groblju svojom čistotom i jednostavnošću otkriva skromnost i dostojanstvo velike srpske književnice, prve žene imenovane za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

Isidora Sekulić je rođena u Mošorinu od majke Ljubice i oca Danila Sekulića opštinskog beležnika. Godinu dana nakon rođenja njena porodica se iz Mošorina preselila u Rumu. Isidora Sekulić je od tada je živela i školovala se u mnogim gradovima od Novog Sada preko Zemuna. Viši pedagogijum je završila u Budimpešti, a doktorirala u Nemačkoj. Radila je kao nastavnica i upraviteljica devojačke škole u Pančevu do 1909, kada prelazi u Srbiju i radi takođe u prosvetnoj struci, od 1919. godine do penzionisanja radila je kao profesor Gimnazije u Beogradu. Širokog obrazovanja i visoke kulture, sarađivala je u brojnim časopisima, bila je izvrstan prevodilac naročito je mnogo prevodila sa engleskog. Kao putopisac u Pismima iz Norveške poetski i misaono je dočarala severnjački ambijent prirodu i ljude. Eseji Zapisi o mome narodu, Mir i nemir, Njegošu – knjiga duboke odanosti, i mnogi drugi odišu visokom duhovnošću i prefinjenim duhom. Među delima su i roman Đakon Bogorodičine crkve, zatim pripovetke Hronika palanačkog groblja, Saputnici...

Isidora je godinu dana pred smrt bila sve češće bolesna. Mučili su je migrena i problemi s vidom. Govorila je: „Ne sećam se da sam ijednog dana bila potpu no fizički zdrava! Ali mi je za to razum uvek bio budan i svež, i zdrav. Ovo gore, gornji sprat, bilo mi je vazda svetlo i osvetlje no!“ Krajem marta 1958. godine, pozvala je svoga sveštenika Gvozdena Milševića radi dogovora o sahrani. Želela je da sahrana bude skromna bez pompe na Topčiderskom groblju. Telo da bude uvijeno u obično belo platno i položeno u neobojeni čamov sanduk „ „Onako, kako je moj Gospod Hristos sahranjen. Ja želim, gospodine proto, da mi vi odslužite opelo po pravoslavnom obredu naše Crkve i da mi vi kažete poslednje – zbogom...“

Umrla je 5. aprila 1958. godine u Beogradu, a sahranjena je 7. aprila na Topčiderskom groblju, uz poštovanje njene poslednje volje. Njena poslednja volja sačuvana je i iskucana na pisaćoj mašini se čuva u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, u kome se navodi sledeće: „Umiranje i smrt, poslednja borba koju svako mora sam izdržati. Posle izdisaja što ostane, to više nije niko, i zato nad najprostijim pogrebom treba da vlada najpotpunija tišina. Molim, stoga, da se moj leš zavije u čaršav iz mog domazluka, da se položi u najprostiji čamov sanduk, i spusti u sirotinjsku raku, po redu na groblju. Bez ikakve aranžirane sahrane, bez govora i venaca, bez novinskih članaka. Sveštenik će me ispratiti i očitati nad grobom dragu mi prostu molitvu Gospodnju. Sem sveštenika, moji najbliži prijatelji, koliko mogu i htednu.“

Skroman spomenik i grobno mesto, upravo onako kako je velika Isidora Sekulić, živela i kako je želela da i u smrti bude. Više od deceniju zaboravljeno grobno mesto Isidore Sekulić izgubilo je postojeću lepotu. Natpukao spomenik, izbledela slova, a na grobu obična zemlja govorili su o nemaru prema ljudima koji su ovoj zemlji ostavili toliko. U znak zahvalnosti i poštovanja prema radu velike spisateljice Isidore Sekulić JKP Pogrebne usluge je ove, 2025. godine, popravilo i očistilo oštećeni nadgrobni spomenik, izbledeli natpis je pojačan, a grobno mesto uređeno i posuto belom rizlom. Grobno mesto i spomenik su ponovo postali dostojanstveno mesto počivanja naše velike spisateljice koji svojom jednostavnošću privlače pažnju i izdvajaju ovaj „Sjajan grob“ među ostalim obeleženim većim i skupljim spomenicima.

