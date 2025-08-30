EDB Beograd za danas je planirao radove na mreži na području jedne od centralnih beogradskih opština - Savskom vencu.
isključenja struje
OVE ULICE U STROGOM CENTRU BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Planirani radovi na mreži, isključenja počinju u 9.30 sati
Bez struje će ostati delovi sledećih ulica na području ove opštine:
Savski venac
09:30 - 12:30 CRNOGORSKA: 2,1-7, GAVRILA PRINCIPA: 2-2, KARAĐORĐEVA: 36-44,48,49-49,53-59, KRALjEVIĆA MARKA: 4-4, SVETOZARA RADIĆA: 4,1-3A,7-7A,
