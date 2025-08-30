Slušaj vest

Bez struje će ostati delovi sledećih ulica na području ove opštine: 

Savski venac

09:30 - 12:30 CRNOGORSKA: 2,1-7, GAVRILA PRINCIPA: 2-2, KARAĐORĐEVA: 36-44,48,49-49,53-59, KRALjEVIĆA MARKA: 4-4, SVETOZARA RADIĆA: 4,1-3A,7-7A,

