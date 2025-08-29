Slušaj vest

Trg republike, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarceva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica u Beogradu od 31. avgusta u ponoć biće puštene za saobraćaj i Beograđani će moći normalno da ih koriste, kao što je gradonačenik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio, rekao je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

- Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobracaj, kao što su postavljanje "Beogradskog sata", uređenje trotoara itd, njihovo izvođenje ce se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačenik. Što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretatijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu - izjavio je Bovan i dodao:

- Ta odluka će ostati na snazi, dokle god on bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost, kako ljudi koji se tamo nalaze, tako i samih učesnika u saobraćaju.

