Trg republike, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarceva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica u Beogradu od 31. avgusta u ponoć biće puštene za saobraćaj i Beograđani će moći normalno da ih koriste, kao što je gradonačenik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio, rekao je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

- Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobracaj, kao što su postavljanje "Beogradskog sata", uređenje trotoara itd, njihovo izvođenje ce se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačenik. Što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretatijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu - izjavio je Bovan i dodao: