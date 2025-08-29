Slušaj vest

Od 31. avgusta u ponoć otvaraju se za saobraćaj Trg Republike, Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica.

"Trg Republike, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica od 31. avgusta u ponoć biće puštene za saobraćaj i Beograđani će moći normalno da ih koriste, kao što je gradonačelnik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio", rekao je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje 'beogradskog satai, uređenje trotoara itd, njihovo izvođenje će se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačelnik.

"Što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretarijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu. Ta odluka će ostati na snazi, dokle god on bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost, kako ljudi koji se tamo nalaze, tako i samih učesnika u saobraćaju", izjavio je Bojan.

