Od 31. avgusta u ponoć otvaraju se za saobraćaj Trg Republike, Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica.

"Trg Republike, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica od 31. avgusta u ponoć biće puštene za saobraćaj i Beograđani će moći normalno da ih koriste, kao što je gradonačelnik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio", rekao je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje 'beogradskog satai, uređenje trotoara itd, njihovo izvođenje će se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačelnik.