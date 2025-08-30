Dve saobraćajne nesreće dogodile su se noćas u Beogradu. Lakše je povređeno dvoje ljudi.
NOĆ U BEOGRADU: Uz dve saobraćajke i veliki broj poziva, lekari Hitne trčali da pomažu i pijanima
Prvi udes dogodio se u 20.30 u Prvomajskoj ulici u Zemunu gde je lakše povređen muškarac srednjih godina. Prevezen je u KBC Zemun.
Drugi mlađi muškarac povređen je u Hilandarskoj. Lekari Hitne intervenisali su čak 32 puta na javnom mestu, najviše zbog pijanih, saopštila je Služba hitne pomoći.
Služba Hitne pomoći je intervenisala 112 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, najviše zbog psihijatrijskih i hroničnih bolesnika.
Na javnim mestima su bile 32 intervencije, velikim delom zbog alkoholisanosti građana što se, kako su u Hitnoj pomoći naveli, redovno dešava vikendom
