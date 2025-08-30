Slušaj vest

Prvi udes dogodio se u 20.30 u Prvomajskoj ulici u Zemunu gde je lakše povređen muškarac srednjih godina. Prevezen je u KBC Zemun.

Drugi mlađi muškarac povređen je u Hilandarskoj. Lekari Hitne intervenisali su čak 32 puta na javnom mestu, najviše zbog pijanih, saopštila je Služba hitne pomoći.

Služba Hitne pomoći je intervenisala 112 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, najviše zbog psihijatrijskih i hroničnih bolesnika.

Na javnim mestima su bile 32 intervencije, velikim delom zbog alkoholisanosti građana što se, kako su u Hitnoj pomoći naveli, redovno dešava vikendom

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradOVE ULICE U STROGOM CENTRU BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Planirani radovi na mreži, isključenja počinju u 9.30 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradEvo gde i kada danas možete učiniti dobro i pokazati humanost! Vaše male nekome znači puno!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradOtvara se centar grada! Važno za sve Beograđane: Ovo je datum, nema više radova ni zastoja
IMG_20250218_163823.jpg
BeogradOD 31. AVGUSTA U PONOĆ: Otvaraju se za saobraćaj Trg republike, Vasina, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica u Beogradu
Trg Republike