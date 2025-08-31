Beograd
OD SUTRA VIŠE VOZILA GRADSKOG PREVOZA NA ULICAMA: Počinje zimski red vožnje, a ove linije se ukidaju
Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od ponedeljka, 1. septembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen zimski red vožnje.
Na gradskim linijama radnim danima saobraćaće 1.485 vozila (160 više nego tokom letnjeg reda vožnje), subotom će na ulicama biti 1.005, a nedeljom 894 vozila, dok će prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljati 270 vozila.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.
Putnici koji koriste javni gradski prevot važeće redove vožnje mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz.
Letnji red vožnje stupio je na snagu 24. juna, kada je radnim danima saobraćalo 1.325 vozila, subotom 926, a nedeljom 873 vozila.
