Slušaj vest

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od ponedeljka, 1. septembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen zimski red vožnje.

Na gradskim linijama radnim danima saobraćaće 1.485 vozila (160 više nego tokom letnjeg reda vožnje), subotom će na ulicama biti 1.005, a nedeljom 894 vozila, dok će prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljati 270 vozila.

Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.