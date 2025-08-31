Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na montaži krana za potrebe gradilišta u Ruzveltovoj, u Beogradu, u visini kućnog broja 11, danas će doći do promena u radu tramvajskog saobraćaja, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na desnoj strani kolovoza u smeru ka Ulici kraljice Marije, u visini objekta sa kućnim brojem 11, zbog čega će doći do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake i tramvajske baštice u istom smeru.

Tokom izvođenja radova važiće sledeći režim rada linija javnog prevoza:

– tramvajska linija 12 će saobraćati na skraćenoj trasi Tašmajdan – Banovo brdo i nosiće oznaku 12L;
– tramvajska linija 5 se privremeno ukida, pojačava se tramvajska linija 6,
– tramvajska linija 2L će u oba smera saobraćati ulicama 27. marta, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića, Beogradskom i dalje na redovnoj trasi.

Autobuske linije će saobraćati u redovnom režimu preostalom širinom kolovoza.

