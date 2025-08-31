Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija u Srbiji.

  • Bogatić, Badovinci, Mesna zajednica 9-14 časova
  • Stari grad, Los Silos Burger Fest, hangar, autobus 14-19 časova
  • Čukarica, Ada Mall, autobus 10-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Uz dve saobraćajke i veliki broj poziva, lekari Hitne trčali da pomažu i pijanima
IMG_20250809_200938.jpg
BeogradOVE ULICE U STROGOM CENTRU BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Planirani radovi na mreži, isključenja počinju u 9.30 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradEvo gde i kada danas možete učiniti dobro i pokazati humanost! Vaše male nekome znači puno!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradOtvara se centar grada! Važno za sve Beograđane: Ovo je datum, nema više radova ni zastoja
IMG_20250218_163823.jpg