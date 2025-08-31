Slušaj vest

Na teritorijama opština Rakovica i Čukarica uvedene su izmene trasa noćnog prevoza koje će povezati još više naselja sa centrom grada.

  • Linija 37N sada povezuje Trg Republike sa Banovim brdom, Žarkovom i Kneževcem.
  • Linija 511N kreće od Studentskog trga i preko Sajma, Ade i Žarkova nastavlja ka Železniku, Gorici i Sremčici.

Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz, ovim se nastavlja unapređenje mreža javnog prevoza — i dnevnog i noćnog. 

