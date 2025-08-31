Slušaj vest

U crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, a povodom praznika Ikone Presvete Bogorodice Stradalne, episkop moravički Tihon služio je svetu tajnu jeleosvećenja kojoj je prisustvovalo više stotina vernika, saopštila je u subotu Srpska pravoslavna crkva.

Kako se navodi u saopštenju SPC, ikona je doneta povodom molitvene proslave praznika Presvete Bogorodice iz Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu i ostaće u hramu do 3. septembra, do kada će se svakodnevno služiti sveta Liturgija sa početkom u 7.30 časova, kao i molebni kanon za bolesne sa početkom u 18 časova.

"Na sam dan praznika, 31. avgusta 2025. godine, sa početkom u devet časova, svetu arhijerejsku Liturgiju će služiti Patrijarh srpski Porfirije. Posle svete Liturgije će u porti hrama uslediti narodni sabor obogaćen kulturno-umetničkim programom u kojem će učestvovati kulturno-umetnička društva sa Novog Beograda, etno grupa Zvonce i hor Mojsije Petrović", dodaje se u saopštenju.

