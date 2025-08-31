Slušaj vest

Prošle noći su u Beogradu u dve tuče nožem povređena trojica mladića od kojih je jedan prema prvim i nezvaničnim informacijama preminuo. Svi su prevezeni u Urgentni centar.

Dvojica od po 23 godine zadobili su ubodne rane u 2.30 na Vračaru, a jedan od 18 godina isečen je po glavi i rukama u tuči u Novom Beogradu, petnestak minuta pre 6 časova jutros. Svi su prevezeni u Urgentni centar.

Noćas se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda s lakše povređenima. Hitna pomoć je intervenisala 97 puta, od toga 22 puta na javnom mestu. Pozivi su usledili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.