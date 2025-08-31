Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, tinejdžer D. T. (17) je u društvu dvojice mladića bio u parku i u jednom trenutku je krenuo da urinira, iako je u parku bilo drugih ljudi. Bahatom tinejdžeru je tada prišla devojka, koja je bila u društvu dva druga i pitala ga šta to radi, ističući da se nužda ne vrši na javnoj površini.

Umesto da se izvini i prekine da urinira, D. T. je napravio haos, skinuo je kaiš koji je nosio i krenuo u obračun sa građanima. Prvo je kaišem počeo da tuče A. G. (23), a onda je tek usledilo ludilo.

Potom se u parku pojavio komunalni policajac J. Ž. (41), koji je odmah pritrčao da prekine sukob, međutim, pomahnitali D. T. je i njega počeo krvnički da udara. Ubrzo je na lice mesta stigla policija koja je odmah privela nasilnika. O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.