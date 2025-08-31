Sekretarijat za saobraćaj doneo odluku o puštanju u saobraćaj centra grada, nekoliko sati pre ranije iznetog roka koji je bio 31.avgusta u ponoć.
CENTAR BEOGRADA OTVARA SE ZA SAOBRAĆAJ PRE ROKA: Umesto u ponoć, Trg Republike, Terazije i Kralja Milana otvoreni već od 15 sati
S obzirom da su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada, stekli su se uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja, izjavio je gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.
– Zato obaveštavamo javnost, da će danas, 31. avgusta, umesto najavljenog vremena u 24 časa, saobraćaj početi nesmetano da funkcioniše već od 15 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana – naglasio je Bovan.
