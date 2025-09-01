Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će od ponedeljka, 1. septembra, na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama biti primenjen zimski red vožnje.
svakog 1. septembra
OD DANAS GSP VOZI PO ZIMSKOM REDU VOŽNJE: Prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400
Na gradskim linijama radnim danima saobraćaće 1.485 vozila, subotom 1.005, a nedeljom 894 vozila. Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 270 vozila.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.
Važeće redove vožnje putnici mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz www.bgprevoz.rs.
