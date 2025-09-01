Slušaj vest

Na gradskim linijama radnim danima saobraćaće 1.485 vozila, subotom 1.005, a nedeljom 894 vozila. Prevoz putnika na prigradskim i lokalnim linijama obavljaće 270 vozila.

Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400.

Važeće redove vožnje putnici mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz www.bgprevoz.rs.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradCENTAR BEOGRADA OTVARA SE ZA SAOBRAĆAJ PRE ROKA: Umesto u ponoć, Trg Republike, Terazije i Kralja Milana otvoreni već od 15 sati
whatsapp-image-20220425-at-9.09.51-am.jpg
BeogradBAHATI TINEJDŽER PRAVIO DŽUMBUS NA TERAZIJAMA, SKINUO KAIŠ PA POČEO DA BIJE: A sve zbog ovog pitanja nepoznate devojke?! Nasrnuo i na komunalnog
whatsapp-image-20220425-at-9.09.43-am-1.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Mladić (18) isečen po glavi i rukama u tuči u Novom Beogradu
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradIZMENE TRASA NOĆNOG PREVOZA U BEOGRADU Inovacije za ove dve linije - a evo koje opštine su na udaru! (VIDEO)
IMG_20250703_200808.jpg