Saobraćaj u Beogradu, zvanično je pušten na lokacijama u samom centru grada. Da li ima gužve i dodatnih izmena, za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer.

Simidžija je akcentovao funkcionalnost kružnog toka na Terazijama:

Saobraćajni inženjer za Kurir otrkio detalje radova Izvor: Kurir televizija

- Tek je krenulo, novo je, praksa će pokazati dobre i loše strane poput svake novine. Tako ćemo ispraviti sve nedostatke koji se budu ispostavili. Prvi moj utisak jeste da ovo funkcioniše, stojimo ovde 10 minuta i nismo videli niti jedno vozilo koje se zbunilo i ne zna šta će. Dakle, ovaj kružni tok funkcioniše, a nedostatke ne možemo da uočimo. Kružni tokovi su jednostavno rešenje i kao takvo brzo pokaže nedostatke - započeo je Simidžija, pa se osvrnuo na kružni tok na Trgu Republike:

- Na jednoj maloj površini su tri kružna toka i to je novina, a praksa će da pokaže da li je to dobra investicija. Ako je greška, ljudski je da očekujemo izmene. Lično mislim da je stanje u saobraćaju ne baš na velikom nivou, čim ima poginulih, saobraćajnih nezgoda, svakako da logika nalaže da uradimo nešto kako bi bezbednost bila veća. Dajte stručnjacima zadatak da prave bolji rezultat oko bezbednosti saobraćaja.

Kurir.rs

