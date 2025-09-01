PUŠTEN SAOBRAĆAJ NA TERAZIJAMA I TRGU REPUBLIKE! Saobraćajni inženjer za Kurir otrkio detalje velike investicije
Saobraćaj u Beogradu, zvanično je pušten na lokacijama u samom centru grada. Da li ima gužve i dodatnih izmena, za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer.
Simidžija je akcentovao funkcionalnost kružnog toka na Terazijama:
- Tek je krenulo, novo je, praksa će pokazati dobre i loše strane poput svake novine. Tako ćemo ispraviti sve nedostatke koji se budu ispostavili. Prvi moj utisak jeste da ovo funkcioniše, stojimo ovde 10 minuta i nismo videli niti jedno vozilo koje se zbunilo i ne zna šta će. Dakle, ovaj kružni tok funkcioniše, a nedostatke ne možemo da uočimo. Kružni tokovi su jednostavno rešenje i kao takvo brzo pokaže nedostatke - započeo je Simidžija, pa se osvrnuo na kružni tok na Trgu Republike:
- Na jednoj maloj površini su tri kružna toka i to je novina, a praksa će da pokaže da li je to dobra investicija. Ako je greška, ljudski je da očekujemo izmene. Lično mislim da je stanje u saobraćaju ne baš na velikom nivou, čim ima poginulih, saobraćajnih nezgoda, svakako da logika nalaže da uradimo nešto kako bi bezbednost bila veća. Dajte stručnjacima zadatak da prave bolji rezultat oko bezbednosti saobraćaja.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
SNIMAK SAOBRAĆAJNE NESREĆE: