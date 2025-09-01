Slušaj vest

Lekarske ekipe Hitne pomoći izlašle su na teren 116 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima.

Toj službi su se u toku noći građani najčešće obraćali zbog visokog krvnog pritiska i stomačnih problema.

Kurir.rs/Beta

