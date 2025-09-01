U Beogradu noćas su se dogodile tri saobraćajne nezgode, a u jednoj od njih, u Resniku, teže je povređen devetnaestogišnji mladić i prebačen je u zdravstvenu ustanovu, saopštila je služba Hitne pomoći.
NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajke, teško povređen mladić od 19 godina, Beograđane najviše mučio stomak
Lekarske ekipe Hitne pomoći izlašle su na teren 116 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima.
Toj službi su se u toku noći građani najčešće obraćali zbog visokog krvnog pritiska i stomačnih problema.
