"Grad Beograd je pomogao svim učenicima" Kurir televizija proverava kako je počela nova školska godina: Konačno je sve u redu nakon višemesečnih blokada
Danas je prvi septembar i počela je nova školska godina. Reporter Kurira Pavle Ivković nalazio se ispred jedne škole kada je za jutarnji program naše televizije izneo atmosferu pred prvo zvono.
- Sve je počelo kako treba, začulo se zvono i đaci su seli u svoje klupe. Nakon višemesečnih blokada, škole su napokon dobile ustavom zagarantovano pravo na obrazovanje. Ispred osnovne škole sam u centru Beograda, a najnovija vest jeste da su dobili i peti raspust. Sada imaju Sretenjski raspust od 16. do 20. februara, a pored su ostali zimski, jesenji, prolećni i letnji - započeo je Ivković, pa istakao:
- Grad Beograd je dao pomoć za sve učenike u vrednosti od 20.000 dinara, isplaćeno je u četiri rate, a imamo informaciju da su svi u svojim klupama i da je školska godina zvanično počela.
