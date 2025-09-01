Slušaj vest

Danas je prvi septembar i počela je nova školska godina. Reporter Kurira Pavle Ivković nalazio se ispred jedne škole kada je za jutarnji program naše televizije izneo atmosferu pred prvo zvono.

- Sve je počelo kako treba, začulo se zvono i đaci su seli u svoje klupe. Nakon višemesečnih blokada, škole su napokon dobile ustavom zagarantovano pravo na obrazovanje. Ispred osnovne škole sam u centru Beograda, a najnovija vest jeste da su dobili i peti raspust. Sada imaju Sretenjski raspust od 16. do 20. februara, a pored su ostali zimski, jesenji, prolećni i letnji - započeo je Ivković, pa istakao:

Kurir televizija proverava kako je počela nova školska godina Izvor: Kurir televizija

- Grad Beograd je dao pomoć za sve učenike u vrednosti od 20.000 dinara, isplaćeno je u četiri rate, a imamo informaciju da su svi u svojim klupama i da je školska godina zvanično počela.

Kurir.rs

