Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: naselja Sutjeska, Bački Ilovik, Save Kovačević, Zemun – Novi grad, okolina KBC-a „Bežanijska kosa”, Kalvarija, Vojni put, Altina, Plavi horizonti, Školsko dobro, Zemun polje, Batajnica, Šangaj, Busije, Studenski grad, blokovi 1–4, blokovi 21–30, blokovi 37–41 i blokovi 61–64.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i brzinu vetra.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe „Čistoće”, koje su u punoj pripravnosti, te da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Za tretmane suzbijanja komaraca koriste se preparati koji su registrovani od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe „Gradske čistoće” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. U slučaju da građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, navodi se u saopštenju.