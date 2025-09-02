Slušaj vest

Svečanom dočeku prvaka i priredbama u osnovnim školama, zajedno sa roditeljima i nastavnicima, prisustvovali su predsednik Opštine Miloš Vidović i predstavnici opštinskog rukovodstva, koji su učenicima uručili poklone i poželeli im srećan polazak u školu.

U svom uvodnom obraćanju, Vidović je rekao je da je na teritoriji opštine u prethodnih devet godina urađeno mnogo na uređenju i funkcionisanju obrazovnih ustanova, što uz dugoročno projektovanu viziju razvoja Savski venac čini jednom od najrazvijenijih centralnih opština.

– Kao i prethodnih godina, za sve prvake obezbedili smo neophodan školski pribor, kako bismo olakšali roditeljima, a đacima simbolično poželeli dobrodošlicu u prvi razred. Kao opština, nastavićemo da ulažemo u uređenje dečjih igrališta, ali i u tekuće održavanje osnovnih škola sa ciljem da učenicima i nastavnicima omogućimo što kvalitetnije uslove za učenje i rad. Trudićemo se, kao i do sada, da svim osnovcima sa naše opštine omogućimo što više besplatnih edukativnih i sportskih programa – istakao je Vidović.

Prilikom posete, predstavnici opštine razgovarali su sa direktorima škola i istakli da će briga o najmlađima i ulaganje u obrazovanje ostati njihov prioritet i u budućnosti.

– Svakog 1. septembra, Gradska opština Savski venac sprovodi akciju darivanja najmlađih osnovaca. Početak školske godine započinjemo radosno u društvu velikog broja mališana, ali i roditelja, kojima smo zahvalni na dobroj saradnji i svim konstruktivnim predlozima koje su nam dostavljali u prethodnim godinama, jer su doprineli da deci obezbedimo više uređenih prostora za igru, bolje uslove u obrazovnim ustanovama i prilagodimo besplatne sadržaje u skladu sa njihovim afinitetima – jedinstvena je poruka opštinskog rukovodstva.

Za đake prvake, prvog dana škole, organizovan je umetničko-zabavni program, a mnoštvo mališana je u pratnji roditelja, baka i deka uživalo u dečjim predstavama i kreativnim izvedbama starijih osnovaca, koji su poželeli srećne školske dane svojim najmlađim kolegama, navodi se u saopštenju.