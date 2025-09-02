Beograd
VOZILA MILE NA GAZELI: Beograđani, u ovim delovima grada je trenutno najveća gužva (foto)
Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a najveća gužva trenutno je na Gazeli gde vozila mile u pravcu centra grada!
Gužve ima i kod Autokomande, kako na petlji, tako i na moto-putu u pravcu ka Novom Sadu. Kolona vozila je i na Pančevcu u smeru ka gradu. Saobraćaj je pojačan i prilazima centru grada.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Počeo zimski režim
Zimski red vožnje noćnog saobraćaja stupio je na snagu, a otpočeo je sinoć prvim noćnim polascima javnog prevoza.
Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.
Putnici koji koriste javni gradski prevoz važeće redove vožnje mogu da vide na zvaničnom sajtu Sekretarijata za javni prevoz.
