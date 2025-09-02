Slušaj vest

Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a najveća gužva trenutno je na Gazeli gde vozila mile u pravcu centra grada!

Gužve ima i kod Autokomande, kako na petlji, tako i na moto-putu u pravcu ka Novom Sadu. Kolona vozila je i na Pančevcu u smeru ka gradu. Saobraćaj je pojačan i prilazima centru grada.

Počeo zimski režim

Zimski red vožnje noćnog saobraćaja stupio je na snagu, a otpočeo je sinoć prvim noćnim polascima javnog prevoza.

Primenom zimskog reda vožnje prestaju sa radom sezonske linije Ada 1-5 i linija 400.