Slušaj vest

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu spremno dočekuje početak nove školske godine.

Sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić obišla je danas rekonstruisanu Sportsku gimnaziju u okviru koje nastavu pohađaju i učenici Baletske škole „Lujo Davičo” i tom prilikom najavila završetak radova i opremanja i u ostalim školama.

– Grad Beograd nastavlja sa realizacijom projekata u osnovnim i srednjim školama. U najskorijem periodu nove učionice ispuniće i učenici OŠ „Oslobodioci Beograda”, Gimnazije „Mladenovac” i Trgovačke škole – istakla je Čamagićeva.

Sekretarijat za investicije finansirao je radove na samom objektu, dok je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu bio zadužen za opremanje škole.

Grad Beograd privodi kraju i isplatu „đačke pomoći” svim školarcima koji nastavu pohađaju na teritoriji prestonice. U toku je i isporuka prečišćivača za sve škole i vrtiće, tako da će uskoro sve učionice i prostorije biti u potpunosti opremljene.

– Od izuzetnog je značaja da početkom septembra ne zaboravimo predškolske ustanove, koje, takođe, započinju novu radnu godinu. U ovom trenutku završavaju se radovi na novim vrtićima u naseljima na levoj obali Dunava, Ovči i Borči, ali i u naseljima Braća Jerković i Blok 62. Imaćemo nove vrtiće i u prigradskim opštinama, Mladenovcu i Lazarevcu – najavila je Čamagićeva, poželevši svim đacima uspešan i radostan početak školske godine.