Radovi su završeni, pa su ove školske godine đake, njihove roditelje i nastavnike dočekali bezbedniji i lepši uslovi za rad i boravak učenika.

Boravak i bezbedna nastava na otvorenom, u letnjoj učionici, kako su istakli u toj školi, izuzetno su važni za tu obrazovnu ustanovu. Dvorište škole je u jednom njegovom delu dobilo potpuno novu ogradu, dok je stara ograda zamenjena novom – višom.

OŠ Novi Beograd Foto: beograd.rs

Osnovnu školu „Novi Beograd” pohađaju deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nastavni plan i program prilagođen je svakom učeniku posebno. Prenošenje znanja i rad na socijalizaciji učenika obavlja tim nastavnika, pedagoga i psihologa.

Opština Novi Beograd nastaviće da pruža kontinuiranu podršku školama na svojoj teritoriji.

