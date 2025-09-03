Slušaj vest

U 20 zemunskih osnovnih škola, prvog dana školske godine, školski pribor i rančevi na klupama u učionicama sačekali su više od 1.950 đaka prvaka koje je i ove godine obezbedila Gradska opština Zemun u okviru projekta „Zemunski prvak”.

– Izdvajamo velika budžetska sredstva za naše najmlađe, za tekuće održavanje škola i vrtića, prevoz dece, finansiramo školski sport i nagrađujemo najuspešnije učenike i njihove profesore. Nadamo se da će rančevi za naše prvake, kao i prateći pribor – pernica, komplet pribora za pisanje i crtanje, blok za crtanje, sveske i raspored časova, bar malo olakšati roditeljima pripremu đaka za školu – rekao je član Veća Gradske opštine Zemun Vladimir Kostić, naglasivši da je važno da se zajedničkim snagama radi, kako bi svaka nova generacija imala što bolje uslove za učenje i razvoj.

O prvim redovnim školama u Zemunu postoje podaci od 1745. godine. Glasnik učenog društva pominje u Zemunu srpsku školu iz 1720. godine, a kao najstarijeg učitelja izvesnog Tomu, a zatim daskala Maksima oko polovine 18. veka.

Danas Zemun ima 17 osnovnih škola, muzičku školu, tri specijalne i sedam srednjih škola, kao i četiri državne visokoškolske ustanove, saopšteno je iz Opštine Zemun.

