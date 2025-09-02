Slušaj vest

Treću godinu zaredom na Beogradskom sajmu održava se najveći regionalni hip-hop festival Hood vibes. Ove godine, događaj je zakazan za subotu, 6. septembar od 18 sati, pa sve do 3 sata iza ponoći.

Foto: Hood vibes

Gotovo sva najveća regionalna imena okupio je Hood vibes za ove tri godine, dok je ove spisak izvođača dosta drugačiji i zanimljiviji. Sem kultnih repera kao što su Ajs Nigrutin i Prti Bee Gee, aktuelnih imena poput sastava Bigru i Paja Kratak, kao i Seksija (Crni Cerak) i TNG-a, nastupaće i čuvena CYA koja se još davno povukla sa scene.

Nije to jedini povratak, na scenu se vraća i Sale Tru koji je izazvao možda i najveće ushićenje među rep publikom s obzirom da godinama nije izbacivao pesme, a kamoli nastupao. Uz pomenute, nastupaće i Đerko Ulica iz Hrvatske, Debeli i Koksal iz Crne Gore, kao i Brut, Grashoper, Eleven Hiljada Fifti i Karadin i Vule Vu.

Program u atrijumu Beogradskog sajma počinje fristajl betlom koji će voditi Grashoper, a najveštiji za mikrofonom dobiće nagradu od 500 evra. U isto vreme startovaće i takmičenje u "streetworkout-u" koje će voditi srpski ginisovci Aške i Kinez, gde će se takođe odvijati nadmetanja jedan na jedan, ali ne za mikrofonom, već na spravama za vežbanje.

Tokom festivala na Sajmu će biti instaliran i "food korner", odnosno deo za okrepljenje, kao i koš visine 2,60 metara na kojem će biti organizovano takmičenje u zakucavanjima, shodno atmosferi Evropskog prvenstva u igri pod obručima.

I ove godine će Hood vibes festival imati i tribjut DJ set, te će DJ Doobie puštati miks najboljih versova preminulih repera. Na repertoaru će biti Izi I koji je preminuo pre 30 godina, Davor Bobić Moskri koji je preminuo pre ravno 20 godina i nedavno preminuli Kismo SKIZ.

