Slušaj vest

Novi pametni semafori postavljeni u Crnogorskoj ulici, kod kružnog toka na raskrsnici s Pop Lukinom, kao i na raskrsnici sa Karađorđevom ulicom, izazvali su nedoumice kod građana. Kako vozači uglavnom nailaze na trepćuće žuto svetlo i ne zaustavljaju se na pešačkim prelazima, pešaci se pitaju – kako bezbedno preći ulicu?

Semafori na raskrsnici Karađorđeva – Crnogorska trenutno rade u režimu trepćućeg žutog svetla. To znači da je kretanje vozila i pešaka regulisano saobraćajnim znacima i oznakama na kolovozu, a ne klasičnim semaforskim ciklusima.

Na raskrsnici Crnogorska – Pop Lukina – Gavrila Principa – Jug Bogdanova, signalizacija funkcioniše u detektorskom režimu rada. Ovaj sistem predviđa da pešaci sami najave svoje prisustvo pritiskom na žuti taster na kojem piše „molim pritisnite“. Tek tada se uključuje zeleno svetlo za pešake, dok vozila u međuvremenu nailaze na trepćuće žuto.

Sličan režim rada već postoji na kružnoj raskrsnici Bulevar Mihaila Pupina – Bulevar Nikole Tesle, gde vozila nailaze na trepćuće žuto, a pešaci pritiskom na taster uključuju zeleno.