Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je muškarac (46) zadobio lakše povrede.

Sudar se dogodio na Pupinovom mostu, a povređeni je prevezen u Kliničko bolnički centar Zemun, prenela je Radio-televizija Srbije.

Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren 109 puta, a od toga je 26 intervencija bilo na javnim mestima.

Noćas su se toj službi građani najčešće obraćali zbog bola u grudima, visokog krvnog pritiska i mučnine.

