NOĆ U BEOGRADU: U saobraćajnoj nezgodi na Pupinovom mostu povređen muškarac
Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je muškarac (46) zadobio lakše povrede.
Sudar se dogodio na Pupinovom mostu, a povređeni je prevezen u Kliničko bolnički centar Zemun, prenela je Radio-televizija Srbije.
Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren 109 puta, a od toga je 26 intervencija bilo na javnim mestima.
Noćas su se toj službi građani najčešće obraćali zbog bola u grudima, visokog krvnog pritiska i mučnine.
