Saobraćaj u Beogradu se ovog jutra odvija usporeno na najprometnijim saobraćajnicama.

Kolone vozila su na Gazeli i Pančevcu, gužve ima i kod Plavog mosta. Takođe, veći je broj vozila i kod Autokomande, a i prilazima centru grada.

Vozila Gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu od jutros saobraćaju po redu vožnje.