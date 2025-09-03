Slušaj vest

Saobraćaj u Beogradu se ovog jutra odvija usporeno na najprometnijim saobraćajnicama.

Kolone vozila su na Gazeli i Pančevcu, gužve ima i kod Plavog mosta. Takođe, veći je broj vozila i kod Autokomande, a i prilazima centru grada. 

Jutarnji špic

Vozila Gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu od jutros saobraćaju po redu vožnje.

Iz GSP-a je saopšteno da od jutros nema novih izmena u saobraćaju, osim onih koje su na snazi od prethodnih dana.

