KOLONE VOZILA KOD AUTOKOMANDE, GUŽVA U TAKOVSKOJ, NA GAZELI: Ovo je trenutno stanje na ulicama Beograda (foto)
Saobraćaj u Beogradu se ovog jutra odvija usporeno na najprometnijim saobraćajnicama.
Kolone vozila su na Gazeli i Pančevcu, gužve ima i kod Plavog mosta. Takođe, veći je broj vozila i kod Autokomande, a i prilazima centru grada.
Vozila Gradskog saobraćajnog preduzeća u Beogradu od jutros saobraćaju po redu vožnje.
Iz GSP-a je saopšteno da od jutros nema novih izmena u saobraćaju, osim onih koje su na snazi od prethodnih dana.
