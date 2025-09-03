Slušaj vest

Kolona vozila dugačka devet kilometara formirala se na obilaznici od Borče do Zemuna.

Sve tri trake na Zrenjaninskom putu zakrčene su vozilima, a neki od vozača se okreću nasred deonice i vraćaju ka Borči - vozeći u kontrasmeru i ugružavaju svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.

Kolone vozila formirale su se, kako javljaju građani, zbog saobraćajne nesreće.

Foto: Printscreen/Instagram/Serbia lige Beograd

"I dalje sve stoji na Pupinovom mostu. Kolona je do isključenja za Borču, nek ljudi zaobilaze", javljaju sugrađani na društvenim mrežama.