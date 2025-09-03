Beograd
KOLONA DUGAČKA 9 KILOMETARA KA ZEMUNU: Kolaps na Pupinovom mostu, neki voze i u kontrasmeru! Evo šta se desilo (foto)
Kolona vozila dugačka devet kilometara formirala se na obilaznici od Borče do Zemuna.
Sve tri trake na Zrenjaninskom putu zakrčene su vozilima, a neki od vozača se okreću nasred deonice i vraćaju ka Borči - vozeći u kontrasmeru i ugružavaju svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.
Kolone vozila formirale su se, kako javljaju građani, zbog saobraćajne nesreće.
Foto: Printscreen/Instagram/Serbia lige Beograd
"I dalje sve stoji na Pupinovom mostu. Kolona je do isključenja za Borču, nek ljudi zaobilaze", javljaju sugrađani na društvenim mrežama.
"Čim se prođe mesto sudara, sve ide normalno", dodaju Beograđani.
