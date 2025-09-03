Slušaj vest

Kolona vozila dugačka devet kilometara formirala se na obilaznici od Borče do Zemuna.

Sve tri trake na Zrenjaninskom putu zakrčene su vozilima, a neki od vozača se okreću nasred deonice i vraćaju ka Borči - vozeći u kontrasmeru i ugružavaju svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.

Kolone vozila formirale su se, kako javljaju građani, zbog saobraćajne nesreće. 

Screenshot 2025-09-03 092902.jpg
Foto: Printscreen/Instagram/Serbia lige Beograd

"I dalje sve stoji na Pupinovom mostu. Kolona je do isključenja za Borču, nek ljudi zaobilaze", javljaju sugrađani na društvenim mrežama. 

"Čim se prođe mesto sudara, sve ide normalno", dodaju Beograđani. 

Ne propustiteHronikaJEZIVO OTKRIĆE POSLE SAOBRAĆAJKE U LAZAREVCU Povređeni mladić i devojka prevezeni u Dom zdravlja, a kad su lekari videli nju - USLEDIO JE ŠOK
policija.jpg
HronikaPOVREĐEN VOZAČ ELEKTRIČNOG BICIKLA U VRANJU! Sudario se s automobilom
shutterstock_2533542681.jpg
HronikaAUTO SLETEO U KANAL, VOZAČ POGINUO NA MESTU! Strašna nesreća na putu Šid-Adaševci
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaDEVOJČICA (12) UDARENA NA PEŠAČKOM NA VOŽDOVCU: Nesreća prvog dana škole, žena za volanom mercedesa zadržana na mestu nesreće
whatsapp-image-20201211-at-11.07.40-am-1.jpg